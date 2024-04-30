Кошмарный конец сезона для «Тампы». Кучеров и Василевский едут в отпуск, Бобровский продолжает битву за Кубок Стэнли

Серия с «Флоридой» закончилась разгромом «Лайтнинг».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)

Голы: Верхэге — 4 (Барков, Миккола), 20:45 — 1:0. Барков — 1 (мен., Экблад, Форслинг), 32:38 — 2:0. Хедман — 1 (Кучеров, Хагель), 33:37 — 2:1. Барков — 2 (Ткачак, Верхэге), 51:06 — 3:1. Родригес — 1 (Стенлунд, Тарасенко), 54:16 — 4:1. Верхэге — 5 (п.в., Ткачак), 56:03 — 5:1. Миккола — 1 (п.в., Лунделл, Луостаринен), 58:50 — 6:1.

Вратари: Бобровский — Василевский (55:59 — 56:03, 57:43 — 58:50).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (7+23+9) — 32 (7+12+13).

Наши: Куликов (14.29/2/+1), Тарасенко (10.25/0/+1) — Кучеров (22.15/1/-1), Сергачев (18.23/2/-3).

30 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 750 зрителей.

Счет в серии: 4-1.

Преждевременное возвращение в строй Михаила Сергачева определенно добавило настроения «Тампе» и отчасти помогло затянуть серию с «Флоридой» до пяти матчей. Однако принципиального влияния на ход противостояния соседей по штату не оказало. Этой ночью «Лайтнинг» крайне беззубо сыграли в атаке, словно израсходовав весь свой ресурс в предыдущей встречи, и все-таки отдали серию «Пантерз».

Провальным для «Молний» получился второй период, в котором не развалиться им помог 21 сейв Андрея Василевского. Уже в самом его начале защитники «Болтс» не сумели забрать подбор после броска Картера Верхэге, позволив канадцу прикатить на добивание и поразить с «усов» ворота россиянина, не совсем удачно сыгравшего по первому выстрелу.

А на 33-й минуте вторая спецбригада гостей умудрилась проиграть вбрасывание в своей зоне и дать отличиться в меньшинстве Александру Баркову. Причем и эта шайба пришла к «Пантерам» благодаря удачной игре на добивании, которое проспал Сергачев на пару с Ником Полом.

К счастью для парней Джона Купера, быстрый ответ от Виктора Хедмана оставил им более чем приличные шансы на спасение в третьем периоде. Ассистировал шведу Никита Кучеров, набравший очки во всех пяти матчах первого раунда и вышедший на чистое второе место среди действующих игроков НХЛ по количеству голевых передач в плей-офф (114) — теперь впереди него по этому показателю лишь Сидни Кросби (130).

Вот только в заключительной двадцатиминутке «Лайтнинг» сыграли в атаке достаточно пресно и не смогли пробить номинированного незадолго матча на «Везину» Сергея Бобровского. У «Пантерз» же в огне оказался Барков, сумевший оформить дубль на 51-й минуте, вновь нагло сыгравший на пятаке Василевского. А окончательно все вопросы об исходе серии снял через несколько смен Эван Родригез, в чьей шайбе поучаствовал Владимир Тарасенко.

Второй подряд вылет на стадии четвертьфинала «Востока» намекает на то, что кубковый ресурс этой «Тампы» заканчивается. И теперь Жюльену Брисбуа предстоит поломать голову над тем, как вернуть «Молниям» былой лоск без ухода в глобальную перестройку. «Флорида» же отправляется отдыхать перед вторым раундом, где ее соперником с огромной вероятностью станет «Бостон».