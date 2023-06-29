Биатлонистка Калинина будет выступать параллельным зачетом за Татарстан и Тюменскую область

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал подробности перехода в его команду перспективной 22-летней биатлонистки Любови Калининой.

«Мы сами ни кого не уговариваем к нам переходить. Люба сама изъявила желание и написала заявление о включении в состав сборной Татарстана. Также к нам из Ульяновска переходит Айдан Абдуллин, перспективный 18-летний юноша. Сыграл и личный фактор и появление у нас хорошего тренера Ильшата Нигматуллина. Компенсации Тюмень не требует, но просит оставить параллельный зачет. Это у нас не практикуется и спортсменка не хочет параллельного зачета. Она уволилась из ЦСП Тюменской области и не имеет никаких обременений. Документы о переходе в СБР я отправил, но Тюменская федерация выставила такое условие. В этом осталась загвоздка. Спортсменка у нас проводит уже первый сбор. Она обеспечена полностью летним инвентарем и винтовкой Anshutz», — приводит слова Нугманова Metaratings.ru.

В прпошлом сезоне Калинина заняла 17-е место в генеральной классификации Кубка России по итогам сезона, набрав 262 очка.