Бреза-Буше стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

27-летняя француженка преодолела дистанцию за 22 минуты 43 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Немка Франциска Пройс не допустила ни одного промаха и финишировала второй (+4,4 секунды). Третье место с 1 промахом заняла еще одна представительница Франции — Софи Шово (+4,6).

Четвертый этап Кубка мира по биатлону проходит с 5 по 7 января. В субботу, 6-го числа, состоятся две гонки преследования: мужская и женская.