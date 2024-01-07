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Сегодня, 17:43

Майгуров рассказал об увеличении количества этапов Кубка Содружества

Руслан Минаев
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о намерении увеличить количество этапов Кубка Содружества.

«В следующем сезоне мы вернем определённое количество этапов Кубка Содружества, но, на мой взгляд, организационно и по составу участников старты на Кубок России и Кубок Содружества не отличаются. Участвуют те же самые спортсмены. Призовые в Кубке Содружества выше, а уровень организации и соревнований мы стараемся держать одинаковым на всех стартах», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 в рамках Кубка Содружества запланировано проведение четырех этапов.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Виктор Майгуров
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