Майгуров рассказал об увеличении количества этапов Кубка Содружества

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о намерении увеличить количество этапов Кубка Содружества.

«В следующем сезоне мы вернем определённое количество этапов Кубка Содружества, но, на мой взгляд, организационно и по составу участников старты на Кубок России и Кубок Содружества не отличаются. Участвуют те же самые спортсмены. Призовые в Кубке Содружества выше, а уровень организации и соревнований мы стараемся держать одинаковым на всех стартах», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 в рамках Кубка Содружества запланировано проведение четырех этапов.