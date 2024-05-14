Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:16

Инсайдер НХЛ: Ничушкин провалил тест на наркотики

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил тест на наркотики, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

Ранее стало известно, что 29-летний россиянин отстранен от игр минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Форвард не примет участие в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа» (1-2 в серии).

15 января Ничушкин проходил помощь игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
9
Обсудить
Читайте также
Ружичка не согласен с отстранением сборной России от ЧМ по хоккею
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Вучич объяснил решение встретиться с Зеленской и Кулебой в Белграде
Норвежец получил жуткую травму, а чешская легенда грустит без России. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 13 мая
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО
Популярное видео
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ, у Кузнецова победный гол
Кузнецов в пятом матче серии с «Рейнджерс» забросил четвертую шайбу в плей-офф НХЛ
Ничушкин отстранен на шесть месяцев и больше не сыграет за «Колорадо» в плей-офф
«Колорадо» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузнецов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча