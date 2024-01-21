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Сегодня, 02:19

Поварницын: «Выступать на родной земле всегда сложнее»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал выступление на Кубке России в Ижевске.

«Безусловно мне нравится выступать на родной земле, но это делать сложнее. Раньше я думал, что родные стены всегда помогают, но сейчас понимаешь, что много времени занимают какие-то встречи, домашние дела. Ты полноценно не восстанавливаешься, потому что есть моменты, которые отвлекают. Надо по-другому строить свою личную гигиену. В спринте мне помешала излишняя нервозность на стойке. На лежке я уже схватил один промах, и это помешало мне отработать стойку качественно. Я понимал, что если хочу бороться за медали, больше не могу позволить себе промах. Это повлияло.

После окончания этих стартов у нас будет недельный перерыв, где мы можем восстановиться, а дальше поедем на сбор в учебно-тренировочном центре Курташ рядом с Белорецком, где проведем финальный этап подготовки. В этом году мы провели много горной подготовки, что пошло нам на пользу в функциональном плане. Хотелось бы от этой модели подготовки не отказываться и в следующем сезоне", — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

На этапе Кубка России в Ижевске Поварницын занял восьмое место в индивидуальной гонке и стал 15-м в спринте.

Источник: https://metaratings.ru/news/povarnicyn-vystupat-na-rodnoi-zemle-vsegda-slozhnee-325988/
Александр Поварницын
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