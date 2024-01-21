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Сегодня, 07:00

Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию масс-старта мужчин

IV этап Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону завершится 21 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Поварницын.
Фото Global Look Press
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IV этап Альфа Банк Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону под названием «Ижевская винтовка» стартовал в Ижевске 18 января и завершится 21 января. В программе последнего соревновательного дня: большой масс-старт. Публикуем расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске на 21 января. Время начала — московское.

Расписание Кубка России по биатлону в Ижевске сезона 2023/2024 21 января

21 января, воскресенье

10.00. Мужчины, большой масс-старт 15 км

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также покажут в прямом эфире на каналах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Биатлон
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