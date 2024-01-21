Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию масс-старта мужчин

IV этап Альфа Банк Кубка России сезона-2023/2024 по биатлону под названием «Ижевская винтовка» стартовал в Ижевске 18 января и завершится 21 января. В программе последнего соревновательного дня: большой масс-старт. Публикуем расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске на 21 января. Время начала — московское.

Расписание Кубка России по биатлону в Ижевске сезона 2023/2024 21 января

21 января, воскресенье

10.00. Мужчины, большой масс-старт 15 км

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