Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об импортозамещении лыж для биатлона во время презентации лыжной продукции PROTEAM.

— Современные условия заставляют по-новому взглянуть на себя. Безусловно, мы в ОКР приветствуем подобный подход, который демонстрируют коллеги из СБР. Мы работаем с новым проектом по подготовке лыжной продукции. Для нас крайне интересна реализация этого проекта. Биатлон для нас является одним из самых интересных и ведущих видов спорта. Думаю, это поможет нашим другим видам спорта импортозамещаться. Я верю в наших экспертов, наших производителей. Это залог наших будущих побед. В этом у меня нет никаких сомнений, — сказал Поздняков.