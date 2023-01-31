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Биатлон

Сегодня, 15:02

Поздняков — об импортозамещении: «Я верю в наших экспертов, наших производителей»

Президент ОКР Поздняков рассказал об импортозамещении лыж для биатлона
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об импортозамещении лыж для биатлона во время презентации лыжной продукции PROTEAM.

— Современные условия заставляют по-новому взглянуть на себя. Безусловно, мы в ОКР приветствуем подобный подход, который демонстрируют коллеги из СБР. Мы работаем с новым проектом по подготовке лыжной продукции. Для нас крайне интересна реализация этого проекта. Биатлон для нас является одним из самых интересных и ведущих видов спорта. Думаю, это поможет нашим другим видам спорта импортозамещаться. Я верю в наших экспертов, наших производителей. Это залог наших будущих побед. В этом у меня нет никаких сомнений, — сказал Поздняков.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Станислав Поздняков
ОКР
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