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Сегодня, 17:33

Тихонов высказался о недействительном дипломе Майгурова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал скандал вокруг президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

«Это работа Нуждова, сто процентов. Кроме как гадить, ничему не научился. Не верю нашему правосудию. Это все вранье! Диплом подлинный. Поддельный — когда на рынке покупают. Оставьте в покое Майгурова. Он на данный момент нормально работает», — приводит слова Тихонова Sport24.

18 мая суд признал недействительным университетский диплом Майгурова, полученный в 2001 году.

54-летний Майгуров является президентом СБР с 2020 года.

В 2011 году Майгуров покинул пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который занимал с 2009-го, из-за подделки диплома о высшем образовании Сибирской государственной академии физической культуры.

Источник: https://sport24.ru/biathlon/news-2023-05-18-tikhonov-o-poddelnom-diplome-maygurova-eto-rabota-nuzhdova-on-tolko-i-umeyet-gadit
Биатлон
Александр Тихонов
Виктор Майгуров
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