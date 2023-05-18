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Сегодня, 15:46

Васильев назвал ситуацию с недействительным дипломом Майгурова проверкой исполкома на ликвидность

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дмитрий Васильев.
Фото Андрей Аносов / СБР
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что Виктор Майгуров может покинуть пост президента СБР из-за поддельного диплома о высшем образовании.

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«Это история давнишняя. Года 4 или 5 назад уже стоял вопрос о том, признать ли или не признать диплом о высшем образовании Виктора Майгурова недействительным. Потом вся история сошла на нет, а сейчас всплыла обратно. Уйдет ли он с поста президента СБР или нет, мне сложно судить, потому что история здесь непростая. Моральный аспект здесь совершенно очевиден, но что делать с этим делать, я не знаю», — сказал Васильев «СЭ».

Васильев также напомнил, что в уставе СБР есть пункт, по которому президент СБР обязан иметь высшее физкультурное образование.

«Другое дело, что если будет выявлен подлог... Надо адресовать все правоохранительным органам, чтобы они дали свою оценку. Но пока зафиксировано отсутствие диплома о высшем образовании. Осадочек остается. Честно говоря, хотелось бы услышать мнение исполкома СБР. В данном случае они дадут морально-этическую оценку, а, во-вторых, это будет проверка исполкома на ликвидность, то есть являются ли они поборниками соблюдения закона или могут и пожертвовать принципами и законами. Сейчас определяющий момент для СБР, они сами себе должны дать оценку. Посмотрим, что из этого получится, потому что ситуация непростая и неоднозначная», — добавил Васильев.

54-летний Майгуров является президентом СБР с 2020 года.

В 2011 году Майгуров покинул пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который занимал с 2009-го, из-за подделки диплома о высшем образовании Сибирской государственной академии физической культуры.

Биатлон
Виктор Майгуров
Дмитрий Васильев (биатлон)
СБР
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