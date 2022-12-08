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Сегодня, 16:23

Тренер Каплиной: «Раньше валяла дурака, а потом выходила и всех обыгрывала»

Тренер Каплиной рассказал, как раньше тренировалась его подопечная
Виталий Косик
Корреспондент
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Личный тренер биатлонистки Елизаветы Каплиной Валерий Захаров прокомментировал победу своей подопечной на третьем этапе Кубка России в Тюмени.

«Уже с прошлого года Лиза начала меняться и прогрессировать. Она очень талантливая биатлонистка, но где-то ей не хватало трудолюбия, из-за чего мы часто ругались. Я вспоминал, как она была маленькой девочкой и вообще почти не тренировалась. Валяла дурака, а потом выходила и всех обыгрывала. С прошлого года она начала помаленьку втягиваться, и результат пришел: выиграла Кубок России и попала в сборную. Теперь она проявляет себя уже по-другому и готова конкурировать с лидерами, что сегодня и показала», — цитирует специалиста Metaratings.ru.

На третьем этапе Кубка России Каплина прошла дистанцию в 7,5 км за 20 минут 21,2 секунды. Второе место заняла Динара Алимбекова, уступив победительнице 30,6 секунды. Третьей пришла Елизавета Носкова — +37,7 секунды.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-kaplinoy-malenkoy-devochkoy-ona-pochti-ne-trenirovalas-valyala-duraka-i-vsekh-obygryvala-1434667/
Биатлон
Елизавета Каплина
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