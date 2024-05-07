Губерниев обратился к Дзюбе: «Артем, надо прибавлять! Я в тебя верю!»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ситуацию с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Во вторник, 7 мая, агент 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в московском клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Это не слова Дзюбы. Мне лично хотелось бы услышать самого игрока. Где сам Артем? К сожалению, он тормозит атаки, находясь в своей не лучшей форме. Надо самому прибавлять. Я отношусь к нему с огромной симпатией, но пока он проигрывает конкуренцию за место в основе. Надо прибавлять, Артем, я в тебя верю!» — сказал Губерниев «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

(Софья Грецкая)