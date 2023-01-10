Васильев не видит смысла в тренере сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал назначение Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Нужен ли главный тренер, если наши биатлонисты не выступают на международных соревнованиях. Совершенно справедливый вопрос. Сейчас нет никаких международных соревнований. Главный тренер вообще непонятно для чего нужен. Нужен менеджер. Ведь что такое главный тренер? По идее, он должен писать методические рекомендации для команды и отслеживать их выполнение. Но насколько я знаю, Ростовцев уже девять лет далек от тренерской деятельности. За девять лет много воды утекло. Зачем сейчас какая-то единая система подготовки? Спортсмены отдельно со своими личными тренерами. Тем более есть сейчас такая возможность, они все в России находятся. Лучше, чтобы они со своими личными тренерами готовились. Это более целесообразно. Поэтому я вообще не вижу никакого смысла от этой должности. Абсолютно никакого», — приводит слова Васильева «Спорт День за Днем».

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.