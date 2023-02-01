Васильев: «Если МОК будет игнорировать нашу значимость для мира, то рискует развалиться как система»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены должны принимать участие во всех турнирах, куда они получают приглашения.
«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта. К тому же такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияют на дальнейшее поведение МОК. Они увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях по отношению к российскому и белорусскому спорту. Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешнем прозападном МОКе. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», — приводит Sport24 слова Васильева.
26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.