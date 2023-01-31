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Сегодня, 23:05

Самуэльссон — о шутке норвежцев с шампанским: «Мы нанесем ответный удар»

Самуэльссон поделился мнением о шутке норвежцев с шампанским
Виктория Кравченко
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал шутку представителей сервис-бригады сборной Норвегии.

После того, как шведская сборная заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, норвежцы облили фургон сборной Швеции шампанским. Видео «розыгрыша», они выложили в сеть.

«Этого стало слишком много, это не круто. Они перешли черту. Если мы выиграем медаль в эстафете в Оберхофе, мы нанесем ответный удар», — цитирует Самуэльссона NRK.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля.

Себастьян Самуэльссон
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