Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал шутку представителей сервис-бригады сборной Норвегии.

После того, как шведская сборная заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, норвежцы облили фургон сборной Швеции шампанским. Видео «розыгрыша», они выложили в сеть.

«Этого стало слишком много, это не круто. Они перешли черту. Если мы выиграем медаль в эстафете в Оберхофе, мы нанесем ответный удар», — цитирует Самуэльссона NRK.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля.