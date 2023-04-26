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Сегодня, 22:15

Федерация бокса США прекратила членство в IBA

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Федерация бокса США объявила о прекращении членства в Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее издание Inside the Games 13 апреля сообщало о том, что американская федерация бокса может принять подобное решение в ближайшее время. Помимо нее о выходе из организации может объявить Великобритания и еще две неназванные страны. Вышедшие из IBA cтраны планируют создать новую структуру под названием World Boxing для участия в олимпийском отборе.

В 2019 году IBA была лишена статуса признания из-за внутреннего финансового и управленческого кризиса. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований не были выполнены. В связи с этим МОК взял на себя задачу по организации олимпийских соревнований на Играх в Париже.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/17621379
Бокс
Олимпиада
МОК
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