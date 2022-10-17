Уайлдер попросил прощения у Хелениуса за страшный нокаут

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) пришел в гостиничный номер финского супертяжеловеса Роберта Хелениуса (31-4), чтобы попросить у него прощения за страшный нокаут в первом раунде. Слова боксеров привел журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

«Ты в порядке? Я люблю тебя, чувак. Мне так жаль», — сказал Уайлдер Хелениусу, на что финн ответил: «Не извиняйся. Это твое время. Я в боксе уже 25 лет. Спасибо, что предоставил мне возможность».

Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Под конец раунда «Бронзовый бомбардировщик» нанес сокрушительный удар с правой, отправив Хелениуса на канвас. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.