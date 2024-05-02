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Париж-2024

Сегодня, 16:45

Спортсменов-беженцев поймали на допинге. У них нашли препарат Валиевой и китайских пловцов

Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
Отдел спорта «СЭ»
Бегунья Анжелина Надай Лохалит
Анжелина Надай Лохалит.
Фото Global Look Press
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Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили перед ее третьей Олимпиадой за положительную пробу на триметазидин.

Похоже, триметазидин в последнее время становится самым популярным запрещенным препаратом. О нем заговорили после дела Камилы Валиевой, а после всплывшей недавно истории с положительными пробами 23 китайских пловцов перед Играми в Токио, ажиотаж вокруг триметазидина еще усилился. И вот новый скандал, причем весьма неприятный с имиджевой точки зрения для современного спорта, — на этом препарате попалась бегунья Анжелина Надай Лохалит, выступавшая за команду беженцев на двух предыдущих Олимпиадах и готовившаяся к своим третьим Играм. Мало того, это уже третий допинговый случай в команде беженцев за последние несколько месяцев.

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Участница всех крупных стартов

Лохалит родилась в Южном Судане, предположительно 1 января 1993 года. В восьмилетнем возрасте родители отправили девочку в Кению подальше от боевых действий. В этой стране она увлеклась бегом, а в 2016-м состоялся олимпийский дебют Анжелины в составе впервые тогда созданной команды беженцев. Правда, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Лохалит, мягко говоря, не блеснула, показав в предварительном забеге на 1500 м скромное время 4.47,38 и заняв 40-е место из 41 участницы. Затем последовали дебют на чемпионате мира-2017 в Лондоне (43-е место) и участие на Играх в Токио, где Лохалит, кстати, установила личный рекорд 4.31,65, но, естественно, этого не хватило для выхода в полуфинал.

Кроме того, бегунья замкнула топ-10 на 1500 м на чемпионате Африки-2022, участвовала в чемпионатах мира 2022 и 2023 годов и успела принять участие в ЧМ-2024 по кроссу. Буквально на днях было объявлено, что за команду беженцев в Париже выступят рекордные 35 спортсменов (в Токио было 29, в Рио-де-Жанейро — 10), но Лохалит, судя по всему, в составе на сей раз не будет. Дело в том, что, как сообщает Africanews.com, бегунья сдала положительный тест на триметазидин.

О ее отстранении объявила Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU). Когда конкретно будет рассмотрено дело спортсменки, там, правда, не сообщили. Отметим, что у Анжелины была стипендия от МОК для подготовки к Играм-2024, так что без форс-мажора ее участие в олимпийских соревнованиях в Париже было бы гарантировано. Однако теперь после отстранения ее будущее туманно.

Бегунья Анжелина Надай Лохалит на Олимпиаде в 2016 году
Фото Global Look Press

Не только триметазидин, но и ЭПО

Но и это еще не все. Дело в том, что в марте 2024 года другой уроженец Южного Судана и член команды беженцев Доминик Локолонг Атиол также был временно отстранен после положительного теста на триметазидин. К своим 24 годам Локолонг прежде не участвовал в крупных соревнованиях, за исключением чемпионата мира U-20 в 2018-м в финском Тампере. В прошлом сезоне он выступал исключительно на соревнованиях в Кении, а его личные рекорды по международным меркам крайне скромны — 1.57,9 на 800 м и 3.50,69 на 1500 м.

Понятно, что, как и Лохалит, бегун-беженец на Играх в Париже был бы в роли статиста. И никакой допинг не помог бы ему бороться за медали или даже за попадание в топ-10. Поэтому вдвойне удивительно, зачем беженцам рисковать своей репутацией и применять триметазидин. Так что вешать на них ярлыки и исключать случайного заражения нельзя. С другой стороны, если и их, как и китайских пловцов, оправдают, то на фоне четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Валиевой это будет выглядеть как минимум странно. То есть тогда получится, что оправдывают всех попавшихся на этом препарате, кроме Камилы!

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Но вообще допинговые истории с представителями олимпийской команды беженцев начали происходить с печальной регулярностью. Так, спортсмен-стипендиат из Марокко Фуад Идбафдил, также соревновавшийся в качестве беженца, в декабре 2023-го был дисквалифицирован на три года в декабре после положительного результата теста на гормон выносливости ЭПО. При этом 35-летний Фуад также никогда особо не блистал на дорожке, хотя на коронной дистанции 3000 м с препятствиями в прошлом году установил личный рекорд — 8.34,72. В общем Идбафдил также не мог претендовать на Играх на высокие результаты. А его история, как и нынешние положительные тесты Локолонга и особенно более знаменитой Лахолит, негативно влияет на всю программу поддержки спортсменов-беженцев.

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ВАДА наносит ответный удар, вспомнив Валиеву. В агентстве ответили критикам по делу китайских пловцов