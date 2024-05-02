Спортсменов-беженцев поймали на допинге. У них нашли препарат Валиевой и китайских пловцов

Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили перед ее третьей Олимпиадой за положительную пробу на триметазидин.

Похоже, триметазидин в последнее время становится самым популярным запрещенным препаратом. О нем заговорили после дела Камилы Валиевой, а после всплывшей недавно истории с положительными пробами 23 китайских пловцов перед Играми в Токио, ажиотаж вокруг триметазидина еще усилился. И вот новый скандал, причем весьма неприятный с имиджевой точки зрения для современного спорта, — на этом препарате попалась бегунья Анжелина Надай Лохалит, выступавшая за команду беженцев на двух предыдущих Олимпиадах и готовившаяся к своим третьим Играм. Мало того, это уже третий допинговый случай в команде беженцев за последние несколько месяцев.

Участница всех крупных стартов

Лохалит родилась в Южном Судане, предположительно 1 января 1993 года. В восьмилетнем возрасте родители отправили девочку в Кению подальше от боевых действий. В этой стране она увлеклась бегом, а в 2016-м состоялся олимпийский дебют Анжелины в составе впервые тогда созданной команды беженцев. Правда, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Лохалит, мягко говоря, не блеснула, показав в предварительном забеге на 1500 м скромное время 4.47,38 и заняв 40-е место из 41 участницы. Затем последовали дебют на чемпионате мира-2017 в Лондоне (43-е место) и участие на Играх в Токио, где Лохалит, кстати, установила личный рекорд 4.31,65, но, естественно, этого не хватило для выхода в полуфинал.

Кроме того, бегунья замкнула топ-10 на 1500 м на чемпионате Африки-2022, участвовала в чемпионатах мира 2022 и 2023 годов и успела принять участие в ЧМ-2024 по кроссу. Буквально на днях было объявлено, что за команду беженцев в Париже выступят рекордные 35 спортсменов (в Токио было 29, в Рио-де-Жанейро — 10), но Лохалит, судя по всему, в составе на сей раз не будет. Дело в том, что, как сообщает Africanews.com, бегунья сдала положительный тест на триметазидин.

О ее отстранении объявила Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU). Когда конкретно будет рассмотрено дело спортсменки, там, правда, не сообщили. Отметим, что у Анжелины была стипендия от МОК для подготовки к Играм-2024, так что без форс-мажора ее участие в олимпийских соревнованиях в Париже было бы гарантировано. Однако теперь после отстранения ее будущее туманно.

Фото Global Look Press

Не только триметазидин, но и ЭПО

Но и это еще не все. Дело в том, что в марте 2024 года другой уроженец Южного Судана и член команды беженцев Доминик Локолонг Атиол также был временно отстранен после положительного теста на триметазидин. К своим 24 годам Локолонг прежде не участвовал в крупных соревнованиях, за исключением чемпионата мира U-20 в 2018-м в финском Тампере. В прошлом сезоне он выступал исключительно на соревнованиях в Кении, а его личные рекорды по международным меркам крайне скромны — 1.57,9 на 800 м и 3.50,69 на 1500 м.

Понятно, что, как и Лохалит, бегун-беженец на Играх в Париже был бы в роли статиста. И никакой допинг не помог бы ему бороться за медали или даже за попадание в топ-10. Поэтому вдвойне удивительно, зачем беженцам рисковать своей репутацией и применять триметазидин. Так что вешать на них ярлыки и исключать случайного заражения нельзя. С другой стороны, если и их, как и китайских пловцов, оправдают, то на фоне четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Валиевой это будет выглядеть как минимум странно. То есть тогда получится, что оправдывают всех попавшихся на этом препарате, кроме Камилы!

Но вообще допинговые истории с представителями олимпийской команды беженцев начали происходить с печальной регулярностью. Так, спортсмен-стипендиат из Марокко Фуад Идбафдил, также соревновавшийся в качестве беженца, в декабре 2023-го был дисквалифицирован на три года в декабре после положительного результата теста на гормон выносливости ЭПО. При этом 35-летний Фуад также никогда особо не блистал на дорожке, хотя на коронной дистанции 3000 м с препятствиями в прошлом году установил личный рекорд — 8.34,72. В общем Идбафдил также не мог претендовать на Играх на высокие результаты. А его история, как и нынешние положительные тесты Локолонга и особенно более знаменитой Лахолит, негативно влияет на всю программу поддержки спортсменов-беженцев.