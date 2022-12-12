Бивол рассказал, почему срывались бои с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что его менеджер неоднократно связывался с промоутерской компанией Top Rank для организации боя с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0), но каждый раз получал отказ.

«Что касается моего менеджера, он общался с представителями Top Rank и каждый раз получал ответ: «У нас достаточно бойцов, с которыми мы хотим организовать встречу Бетербиеву», — сказал Бивол в интервью RT. — У них свое видение относительно продвижения боксера. Но некоторое время назад их позиция была оправданна. Бывший обладатель пояса WBO Джо Смит-младший также выступал под их эгидой, и устроить объединительный поединок было достаточно просто. По крайней мере, я так вижу ситуацию.

Думаю, в Top Rank изменят свое мнение. Возможно, после следующего боя или через один, потому что пояса в любом случае надо объединять. Но это мое мнение, а промоутеры смотрят на ситуацию иначе, опираются на цифры. Опять же, если организовывать бой Бивол — Бетербиев: где он должен состояться, на каком канале? Все непросто. Но надеюсь, это все-таки произойдет и они договорятся".

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).