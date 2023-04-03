Дмитрий Бивол: «Хочу следующий бой провести против Бетербиева»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) подтвердил, что он дал своей команде понять, что его цель — бой с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Я сказал своей команде, что хочу следующий бой провести против Бетербиева, — приводит слова Бивола The Ring. — Моя цель на этот год — объединить пояса».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.