«Вегас» второй раз обыграл «Даллас». Барбашев сделал голевую передачу

«Вегас» переиграл «Даллас» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал одну голевую передачу.

Третий матч в среии пройдет на льду «Вегаса» 28 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Даллас» — «Вегас» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Робертсон — 2 (бол., Хейсканен, Бенн), 16:47 — 1:0. Маршессо — 2 (Айкел, Барбашев), 18:09 — 1:1. Хэнифин — 1, 38:53 — 1:2. Айкел — 1 (п.в., Маршессо), 59:26 — 1:3.

Вратари: Эттингер (58:12 — 59:26) — Томпсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (11+5+5) — 26 (6+10+10).

Наши: Дадонов (10.20/0/-1) — Барбашев (12.36/0/+1).

25 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-2.