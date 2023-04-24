Глава Pravda Цопанов рассказал, что Шумейкер сам выразил интерес к бою с Кудряшовым

Глава Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов рассказал о том, как американец Сэм Шумейкер стал соперником россиянина Дмитрия Кудряшова.

«Изначально соперником Кудряшова рассматривался Штырков. Ваня сначала согласился. Мы даже анонсировали бой, он записал видео. Потом какие-то моменты с руководством RCC были, и ему пришлось отказаться. Но он в будущем готов. Сейчас ему поставили бой с Виктором Немковым, и он отказался. Рассматривали другие варианты. Вагаб Вагабов травмирован. На нас вышел Сэм Шумейкер. Сообщил, что ему интересно у нас выступать. Ему предложили Кудряшова, и он выразил готовность подраться с Дмитрием и в дальнейшем выступать на турнирах Pravda», — цитирует Цопанова MMA.Metaratings.ru.

27 апреля Кудряшов проведет бой с Шумейкером в рамках турнира Pravda Boxing.