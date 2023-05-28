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Сегодня, 16:24

Исмаилов отказался от победы над Дуродолой и извинился перед соперником: «Его по сути подставили!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА и боксер Магомед Исмаилов отказался от победы над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой в боксерском поединке.

«Помните мою победу над Дуродолой? Это было выставочное противостояние в больших 16-унцовых перчатках. Чем больше погружаюсь в бокс, тем больше для меня появляется открытий. Выяснилось, что в выставочных противостояниях не бывает победителей. То есть, кто бы кого ни перестрелял — обоим поднимают руку. Вот прямо сейчас я хочу отказаться от победы над Дуродолой. Я отказываюсь. Это не победа, и нам обоим должны были поднять руку. Помню, как Дуродола расстроился и говорил, что не должно было быть победителя. Тогда я удивился, подумал: «Что он такое несет?». Теперь понимаю», — сказал Исмаилов на видео в соцсетях.

«Я новый человек в сфере бокса, провёл три поединка за достаточно короткий срок. Когда выяснил, что в выставочном бою не бывает победителей, я был удивлён. Ведь мне подняли руку и я радовался, прямо напротив Дуродолы, которого по сути только что подставили! Он смотрел недовольным взглядом на меня и на всё вокруг, а его тренер плакал, представляете?! Они приехали на выставочный бой с дебютантом, где нет победителей и в рекорд не идет! А тут «на тебе» — поднимают руку сопернику. Я хочу извиниться перед своим оппонентом, за мою радость после боя, я просто тогда не понимал, что происходит! Будем считать это радостью от того, что я просто смог отстоять 4 раунда с экс-чемпионом мира по боксу!», — дополнительно написал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоялся в феврале 2022 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Тогда победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

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