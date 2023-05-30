Василий Ломаченко: «Реванша с Хейни не будет, потому что он боится»

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-3) уверен, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) сделает все, чтобы не дать ему матч-реванш.

«Я смотрел повтор боя, и насчитал 8-4 в свою пользу, — сказал Ломаченко в интервью EsNews. — Моя оценка была субъективной, но реальный счет близок к 7-5. Реванша не будет, потому что он боится меня. Он понимает, что проиграл бой.

Бой Джервонта Дэвиса и Хейни? Этого не будет, потому что теперь Хейни понимает, на каком он уровне. Я предполагаю, что он поднимется на категорию выше и будет драться с обычными боксерами».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.