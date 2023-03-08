0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:26

Тим Цзю рассказал, как благодаря Криштиану Роналду изменил свой образ жизни

Давид Хачатрян
Тим Цзю.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что перенял образ жизни португальского футболиста Криштиану Роналду перед боем с Тони Харрисоном (29-3).

«Подготовка к бою прошла на высшем уровне, — приводит слова Цзю BoxingScene. — Я изучил образ жизни Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер, но то, как он подходит к жизни... сейчас я веду образ жизни настоящего спортсмена, преданного своему ремеслу. Точка.
Когда я рос, мой отец был офицером, и помня, как он подходил к жизни, я повторяю его путь. Самое интересное, что с каждым раундом я все меньше ощущаю усталость. Мое дыхание в полном порядке, все идет как по маслу. Сейчас я чувствую, что могу победить любого, и это хорошее ощущение, особенно перед таким большим боем».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Криштиану Роналду
Бокс
Футбол
Тим Цзю
0
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Песков прокомментировал статью NYT с разведданными по диверсии на «Северных потоках»
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Освобожденный российский военный рассказал об ужасах украинского плена
Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю назвал Эррола Спенса сопляком: «Я всех их прикончу»