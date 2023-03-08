Тим Цзю рассказал, как благодаря Криштиану Роналду изменил свой образ жизни

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что перенял образ жизни португальского футболиста Криштиану Роналду перед боем с Тони Харрисоном (29-3).

«Подготовка к бою прошла на высшем уровне, — приводит слова Цзю BoxingScene. — Я изучил образ жизни Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер, но то, как он подходит к жизни... сейчас я веду образ жизни настоящего спортсмена, преданного своему ремеслу. Точка.

Когда я рос, мой отец был офицером, и помня, как он подходил к жизни, я повторяю его путь. Самое интересное, что с каждым раундом я все меньше ощущаю усталость. Мое дыхание в полном порядке, все идет как по маслу. Сейчас я чувствую, что могу победить любого, и это хорошее ощущение, особенно перед таким большим боем».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.