Валуев: «Бойкот сборной США чемпионата мира по боксу — показатель того, что спортом и политикой рулят одни и те же»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за допуска россиян.

«Бойкот сборной США чемпионата мира по боксу из-за допуска россиян — показатель того, что спортом и политикой в Америке рулят одни и те же люди. Впрочем, ничего нового», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской — в мае в Ташкенте.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.