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Сегодня, 17:51

Дворкович отверг обвинения Непомнящего в лояльности FIDE к Карлсену

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что норвежец Магнус Карлсен не получает никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных программ на чемпионате мира по рапиду и блицу, принцип честной игры не нарушается.

«Думаю, определенные недовольства у участников есть, и они понятны. С другой стороны, с точки зрения Fair Play все под контролем, никаких проблем нет. Никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных баз, компьютера в целом ни у кого не было, включая Магнуса. Теоретически любой шахматист может выйти из зала на улицу, взять компьютер, но никто этого не делает. Телефоны используются многими, но компьютеры — нет. Магнус заходит в отдельное помещение, но и другие заходят в разные помещения. К Магнусу просто максимально пристальное внимание публики, и, когда он оказывается в открытом пространстве, среди зрителей, он даже не может настроиться перед туром. Все подходят именно к нему, а не к другим шахматистам. Поэтому его желание уединиться объяснимо», — приводит слова Дворковича ТАСС.

33-летний норвежец после девяти туров делит лидерство на чемпионате мира по рапиду со словенцем Владимиром Федосеевым и китайцем Юй Янъи.

Источник: https://tass.ru/sport/19645263
Шахматы
Аркадий Дворкович
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