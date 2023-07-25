Дворкович считает, что Непомнящий попытается помешать Карлсену выиграть Кубок мира

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что россиянин Ян Непомнящий и представитель США Хикару Накамура попробуют помешать норвежцу Магнусу Карлсену выиграть Кубок мира.

«У мужчин, безусловно, фаворит Магнус Карлсен, лидер рейтинга. Он ни разу не выигрывал этот турнир, в Сочи попытался — занял третье место. Возможно, сейчас возьмет реванш, — цитирует Дворковича ТАСС. — Хотя и Ян Непомнящий, и Хикару Накамура будут пытаться ему помешать выиграть этот турнир».

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. В стартовом списке 206 участников. Три лучших игрока квалифицируются в турнир претендентов.