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Сегодня, 11:59

Дворкович считает, что Непомнящий попытается помешать Карлсену выиграть Кубок мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что россиянин Ян Непомнящий и представитель США Хикару Накамура попробуют помешать норвежцу Магнусу Карлсену выиграть Кубок мира.

«У мужчин, безусловно, фаворит Магнус Карлсен, лидер рейтинга. Он ни разу не выигрывал этот турнир, в Сочи попытался — занял третье место. Возможно, сейчас возьмет реванш, — цитирует Дворковича ТАСС. — Хотя и Ян Непомнящий, и Хикару Накамура будут пытаться ему помешать выиграть этот турнир».

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. В стартовом списке 206 участников. Три лучших игрока квалифицируются в турнир претендентов.

Источник: ТАСС
Шахматы
Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
Хикару Накамура
Ян Непомнящий
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