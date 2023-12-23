Горячкина исключила переход в мужские шахматы

Вице-чемпионка мира, четвертый номер рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» рассказала, что спокойно относится к рейтингу ФИДЕ, который не сгорает, как в большом теннисе. А также рассказала, при каком условии смогла бы перейти в мужские шахматы.

— Если вы выиграете все на женском уровне, то могли бы рассмотреть возможность перейти в мужские шахматы?

— Мне уже поздно. В мужские я неконкурентоспособна. Надо было с самого начала начинать играть только с мужчинами. А я никогда не рассматривала открытые турниры всерьез. Играла исключительно для тренировки, хотя иногда даже что-то выигрывала.

— Если мы заговорили про Хоу Ифань, то вам не странно, что она по-прежнему занимает первое место в женском рейтинге, хотя почти не играет?

— Она играет по три партии в год, и этого достаточно, чтобы рейтинг не обнулялся. Это странно? Да. Но никто же не может добраться до таких же цифр. Значит все объективно.

— Я к тому, что в том же теннисе прошлые заслуги быстро обнуляются, очки сгорают.

— У нас же не теннис. Если хочешь, то обгоняй в существующих правилах.