0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:30

Горячкина считает, что вряд ли получит шенгенскую визу для участия в европейских стартах

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александра Горячкина.
Фото ФШР
Telegram Дзен

Вице-чемпионка мира, второй номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» отметила, что ей сложно строить планы относительно участия в международных турнирах.

- А какие-то планы наметили на 2023-й? В каких турнирах сыграет помимо серии «Гран-при ФИДЕ«?

— Честно, не знаю. У меня нет виз. Поэтому этапы «Гран-при» могут пройти без меня. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— А уже понятно, где вы должны играть?

- В Индии и Польше. Причем Индия запланирована на март, но сроков проведения по-прежнему нет. С Польшей вообще беда. Они точно не хотят видеть российских игроков на своем этапе. И, насколько я знаю, ФИДЕ не хочет его переносить. (Две лучшие шахматистки серии выходят в турнир претенденток ФИДЕ-2023/24, каждая из 16 шахматисток должна сыграть в трех этапах из четырех. В Астане Горячкина стала второй.)

— Предпримете же попытку получить шенгенскую визу?

— Попытаюсь, но вероятность ее получения считают минимальной. В целом в этом году поиграю для себя, в свое удовольствие. У меня есть приглашения на некоторые турниры. Но опять же многое упирается в получение визы.

Александра Горячкина. «У меня нет виз, поэтому многие турниры в 2023 году могут пройти без меня». Горячкина может не попасть на турнир претендентов

Обсудить
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Горячкина поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире «Шахматные звезды»-2023