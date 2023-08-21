Карпов поздравил Горячкину с победой на Кубке мира: «Спасибо тем, кто помог создать школу в Салехарде»

Сегодня, 17:22
12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» победу россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира-2023.
«Она молодец, хорошо играла. Спасибо тем, кто помог создать школу в Салехарде. Когда я создавал эту школу, она получила полную поддержку», — сказал Карпов «СЭ».
В финале на тай-брейке Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову (1,5:05).
24-летняя россиянка занимает третье место в рейтинге ФИДЕ, она уже гарантировала себе участие в турнире претенденток 2024 года, как и Салимова.