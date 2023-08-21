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Карпов поздравил Горячкину с победой на Кубке мира: «Спасибо тем, кто помог создать школу в Салехарде»

Карпов поздравил Горячкину с победой на Кубке мира
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12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» победу россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира-2023.

«Она молодец, хорошо играла. Спасибо тем, кто помог создать школу в Салехарде. Когда я создавал эту школу, она получила полную поддержку», — сказал Карпов «СЭ».

В финале на тай-брейке Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову (1,5:05).

24-летняя россиянка занимает третье место в рейтинге ФИДЕ, она уже гарантировала себе участие в турнире претенденток 2024 года, как и Салимова.

Шахматы
Александра Горячкина
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