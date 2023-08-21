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Сегодня, 18:04

Директор ФШР Ткачев поздравил Горячкину с победой в финале Кубка мира

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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал «СЭ» победу 24-летней шахматистки Александры Горячкиной в Кубке мира. В финале на соревнованиях в Баку она обыграла болгарку Нургюл Салимову.

«Это здорово, что Кубок мира выиграла российская шахматистка Александра, она одна из сильнейших в шахматисток в мире. Этот кубок дался ей в неимоверно тяжелейший борьбе. Она взяла его по праву. Есть ощущение, что среди женщин титул становится российским», — сказал Ткачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Российский гроссмейстер Горячкина принимает участие в Кубке мира второй раз. В 2021 году она выходила в финал с шахматисткой Александрой Костенюк, которая стала победительницей Кубка.

Александра Горячкина
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