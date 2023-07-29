Карякин не удивлен заявлением Федерации шахмат Украины: «Это продолжение их политики»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление Федерации шахмат Украины, которая рекомендовала своим спортсменам отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

«Это продолжение их политики. Ничего нового. Я уже перестал обращать внимание на власти Украины. Ничего хорошего от них не жду. Для меня это не является чем-то удивительным. Будут ли украинские шахматисты следовать этим рекомендациям? Я думаю, тут все зависит от личностных отношений. Потому что спортсмены между собой общаются. У кого-то нормальные отношения, у кого-то не очень. Думаю, что только от этого будет зависеть, пожмут они руку или нет», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

С 28 февраля 2022 года российские спортсмены по решению Международной шахматной федерации (FIDE) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ближайшие международные соревнования — Кубок мира по шахматам-2023 — пройдут с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан).