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Сегодня, 18:15

Три проступка за год — это система. Почему невероятно сложно простить Ничушкину новый скандал

НХЛ отстранила форварда «Колорадо» Ничушкина на полгода
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист «Колорадо» Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Обозреватель «СЭ» — об отстранении российской звезды «Колорадо» от хоккея.

Талантливым людям прощается многое. Им почти всегда находят оправдание, со снисхождением смотря на ошибки. Это нормальный подход. Человек не идеален. Но сейчас, изучая ситуацию с нападающим «Колорадо» Валерием Ничушкиным, приходишь к однозначному выводу — он закапывает себя и свою карьеру только сам. Такое поведение объяснять и прощать прямо сейчас нет никакого желания.

Взрослый человек, у которого есть за плечами пара сомнительных историй, должен быть кристально чистым во всех отношениях. Когда в НХЛ, где любому игроку сейчас стараются давать шансы до последнего, челябинца отстраняют от любимого дела сразу на полгода, понимаешь максимальную серьезность проступка без дополнительных разъяснений.

Ничушкин забивает в среднем больше гола за игру в самом тяжелейшем хоккейном турнире на планете. Это пик человеческих возможностей. Но от форварда в Денвере отказались без малейшего колебания.

Валерий Ничушкин. Новый скандал с Ничушкиным: его опять отстранили от матчей НХЛ! Теперь на полгода и с лишением зарплаты

Копаться в деталях произошедшего уже бессмысленно, выясняя, на чем попался российский нападающий — допинг, запрещенные медицинские средства или кое-что похуже. Да какая сейчас разница?! Валерию уже 29. Давно не мальчик, не знающий жизни. Но он снова влип в максимально неприятную для себя ситуацию. Три крупных проступка в течение одного календарного года, в каждом из которых степень скандальности была приличной, тянут на систему. Пьяная дама в отеле, внезапный уход в программу помощи на пару месяцев и, наконец, отстранение от хоккея на полгода — даже свидетеля этих событий сложно назвать невинной жертвой.

Хоккеисты Нэйт Шмидт и Валерий Ничушкин
Нэйт Шмидт и Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

В такой ситуации пытаться спасти репутацию игрока бессмысленно, как бы мы хорошо ни относились к человеку, сумевшему преодолеть массу сложностей в карьере и вырасти в звезду НХЛ. Челябинец подвел команду и разочаровал своих болельщиков.

Пока сложно понять, каким образом он может получить прощение со стороны клуба. Именно «Колорадо» и его босс Джо Сакик протянули несколько лет назад Валерию руку помощи, когда его карьера в НХЛ рухнула на дно и он никак не мог забить. Ошибиться самому — не стыдно. Не оправдать доверия людей, давших тебе шанс, — совсем наоборот. Ничего хуже быть не может.

Валерий Ничушкин. «Сможем ли мы снова доверять этому парню?» Америка в шоке от истории Ничушкина

Любое дальнейшее решение менеджмента «Эвеланш» нельзя осуждать. Он имеет право делать что угодно. При худшем раскладе Валерий окажется в другом клубе НХЛ. Рынок игроков скромный и в Северной Америке, поэтому крест на нем сразу все разом не поставят. Но это будет уже совсем другой поворот, а прежняя красивая история «Колорадо» и Ничушкина станет достоянием прошлого. Только втайне пока хочется надеяться, что вариант «понять и простить» еще реален.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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