Карпов о заявлении Федерации шахмат Украины: «Печально, что сейчас пытаются забыть то, о чем завещал Кубертен»

12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Федерации шахмат Украины, которая рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на Кубке мира и других международных соревнованиях.

«Современный спорт и современное олимпийское движение создавал Кубертен, который имел свою позицию по этому поводу. То, что сейчас пытаются забыть то, о чем завещал Кубертен, весьма печально», — сказал Карпов «СЭ».

Кубок мира по шахматам-2023 пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.