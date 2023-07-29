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Сегодня, 13:56

Карпов о заявлении Федерации шахмат Украины: «Печально, что сейчас пытаются забыть то, о чем завещал Кубертен»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Анатолий Карпов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Федерации шахмат Украины, которая рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на Кубке мира и других международных соревнованиях.

«Современный спорт и современное олимпийское движение создавал Кубертен, который имел свою позицию по этому поводу. То, что сейчас пытаются забыть то, о чем завещал Кубертен, весьма печально», — сказал Карпов «СЭ».

Кубок мира по шахматам-2023 пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.

Шахматы
Анатолий Карпов
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