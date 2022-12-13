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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 12:32

Карякин оценил шансы на победу на выборах президента Федерации шахмат России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от предстоящих выборов президента Федерации шахмат России (ФШР).

«Что касается выборов, то у меня нет никаких иллюзий. Я понимаю, что федерация за восемь лет выстроила связи с регионами. Там у нее очень много друзей, а также людей, которые ее поддерживают по тем или иным причинам, я в это вдаваться не буду. Но понимаю, что выборы для меня будут сложными», — приводит слова Карякина ТАСС.

Кандидатами на пост президента ФШР являются действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и Карякин.

Источник: https://tass.ru/sport/16577097
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Карякина допустили до выборов президента Федерации шахмат России