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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 10:09

Шахматист Карякин сообщил, что попал в серьезное ДТП в зоне СВО

Виктория Кравченко
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Шахматист Сергей Карякин рассказал, что во время недавней гуманитарной поездки в зону СВО попал в ДТП в Херсонской области. Он сообщил, что в ноябре, везя гуманитарную помощь, едва не разбился на машине. Шахматист сломал несколько ребер.

«Я находился за рулем, и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение, и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись», — цитирует Карякина РИА «Новости».

Шахматист добавил, что никого не винит в произошедшем, но призвал быть осторожнее.

28 февраля 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии.
16 марта того же года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240102/shakhmaty-1919381411.html?in=l
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