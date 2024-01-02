Шахматист Карякин сообщил, что попал в серьезное ДТП в зоне СВО

Шахматист Сергей Карякин рассказал, что во время недавней гуманитарной поездки в зону СВО попал в ДТП в Херсонской области. Он сообщил, что в ноябре, везя гуманитарную помощь, едва не разбился на машине. Шахматист сломал несколько ребер.

«Я находился за рулем, и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение, и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись», — цитирует Карякина РИА «Новости».

Шахматист добавил, что никого не винит в произошедшем, но призвал быть осторожнее.