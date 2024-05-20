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Сегодня, 22:10

«Спартак» потерял шансы на медали, «Сочи» вылетел: таблица РПЛ после 29-го тура

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В понедельник, 20 мая завершился 29-й тур РПЛ.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.

Все три команды сохраняют шансы на чемпионство. В заключительном, 30-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова».

«Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть «Краснодару». «Быкам» нужно победить бело-голубых и надеяться на то, что «Зенит» не победит «Ростов». Команде из Санкт-Петербурга необходимо побеждать ростовчан и рассчитывать на победу «Краснодара» над «Динамо».

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют победу над &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

«Локомотив» занимает четвертое место с 50 очками и все еще может подняться на третью строчку, в то время как «Спартак», идущий пятым с 49 очками, лишился шансов на попадание в тройку лучших.

«Сочи» (16-е место, 23 очка) потерял шансы на сохранение места в РПЛ на следующий сезон. «Балтика» (15-е место, 26 очков) все еще может подняться в зону стыковых матчей — для этого калининградцам нужно побеждать «Локомотив» в последнем туре и надеяться на поражение «Факела» от «Ахмата или «Пари НН» от «Крыльев Советов».

Фото «СЭ»

Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая. Все игры начнутся в одно время — в 16.30 (мск).

Футбол
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