Константин Алексеев — о новом соглашении лучшего вратаря в истории России с армейским клубом.

Хоть что-то вечное есть в нашем футболе: по данным «СЭ», Игорь Акинфеев продлит контракт с ЦСКА.

Давным-давно побиты все рекорды, включая советские. По числу сухих матчей Игорь превзошел Льва Яшина десять (!) лет назад, Рината Дасаева, владевшего предыдущим достижением, — восемь. Представляете, каков теперь отрыв? Уже четыре года как Акинфеев вышел на первое место среди самых преданных футболистов ведущих топ-10 лиг Европы. Но и не думает останавливаться.

Порой слово «легенда» обесценивают, применяя его к тем, кто не особенно заслужил. Акинфеев — легенда без всяких оговорок. Пожалуй, теперь главная за всю историю российского футбола.

Более 20 титулов, включая Кубок УЕФА. Бронза Евро-2008. Феерическое завершение карьеры в сборной в четвертьфинале ЧМ-2018, куда наша команда попала благодаря его «бриллиантовой ноге».

И в свои 38 лет Акинфеев, считаю, остается сильнейшим голкипером России. Так что продление договора — не какая-то дань уважения сединам, а в том числе и признание нынешней спортивной формы.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, здоровье требует все больше и больше внимания, все чаще мы видим на поле Торопа. Но когда Игорь в строю (26 матчей в нынешнем сезоне), то это по-прежнему высший класс при минимуме помарок — так было, например, и в понедельник в Нижнем Новгороде. Плюс непререкаемый авторитет в раздевалке человека, который запомнится своей классной игрой, а не какими-то околофутбольными вещами или скандалами.

Акинфеев невероятно важен для ЦСКА. Вопросов нет. Но не только для красно-синих — для всего отечественного футбола. Как образец отношения к нему и профессионализма. Как символ преданности клубу. Как пример для молодежи.

Спасибо, Игорь, что остаешься и продолжаешь делать нашу премьер-лигу лучше!