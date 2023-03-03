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Сегодня, 17:44

Шахматистка Костенюк будет представлять Швейцарию с 3 марта 2023 года

Виктория Кравченко
Александра Костенюк.
Фото Александр Федоров
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В пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что Александра Костенюк будет выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.

2 января Швейцарская федерация шахмат (FSE) заявила, что Костенюк будет представлять Швейцарию с 1 января 2024 года.

«С сегодняшнего дня она представляет швейцарскую федерацию», — сообщили ТАСС в ФШР.

38-летняя Костенюк является 12-й чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и Швейцарии, пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/17192699
Александра Костенюк
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