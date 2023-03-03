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Сегодня, 18:52

Карпов заявил, что его не интересует вопрос о смене спортивного гражданства Костенюк

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Почетный президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов в комментарии для «СЭ» высказался о том, что Александра Костенюк будет выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.

«Не интересует меня этот вопрос. Она уже последние годы жила и в Америке, и в Париже, и в Швейцарии, где ее только не было», — сказал Карпов «СЭ».

2 января Швейцарская федерация шахмат (FSE) заявила, что Костенюк будет представлять Швейцарию с 1 января 2024 года.

38-летняя Костенюк является 12-й чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и Швейцарии, пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Александра Костенюк
Анатолий Карпов
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