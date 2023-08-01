Шипов назвал главную сенсацию первого круга Кубка мира по шахматам

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал поражение бывшего российского шахматиста Антона Демченко, выступающего за Словению, от перуанца Джанмарко Лейвы на Кубке мира по шахматам в Баку.

«Многие крепкие, сильные шахматисты выглядели неуверенно, ошибались, — цитирует ТАСС Шипова. — Кому-то везло, кому-то нет, но вот наш бывший шахматист Демченко, который как некстати перешел в сборную Словении, проиграл перуанскому шахматисту, и пока это главная сенсация турнира. С одной стороны, это удивительно, но, с другой стороны, я сам играл нокаут-турниры и знаю, какое давление оказывается на шахматистов, когда все висит на волоске».

Среди представителей России в первом раунде турнира Давид Паравян победил по итогам двух партий японца Тхань Ту Трана, Михаил Антипов оказался сильнее американца Иосию Стермана. Арсений Нестеров и аргентинец Фернандо Перальта выявят победителя на тай-брейке 1 августа. В соревнованиях среди женщин во второй раунд вышли Алина Бивол, обыгравшая представительницу Австралии Чжан Цзилинь, Ольга Баделька, победившая Тильсию Варелу из Венесуэлы, и Лея Гарифуллина, выигравшая у Вафии Дарвиш аль Маамари (ОАЭ).