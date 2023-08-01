Шипов назвал главную сенсацию первого круга Кубка мира по шахматам

Сегодня, 16:24
Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал поражение бывшего российского шахматиста Антона Демченко, выступающего за Словению, от перуанца Джанмарко Лейвы на Кубке мира по шахматам в Баку.
«Многие крепкие, сильные шахматисты выглядели неуверенно, ошибались, — цитирует ТАСС Шипова. — Кому-то везло, кому-то нет, но вот наш бывший шахматист Демченко, который как некстати перешел в сборную Словении, проиграл перуанскому шахматисту, и пока это главная сенсация турнира. С одной стороны, это удивительно, но, с другой стороны, я сам играл нокаут-турниры и знаю, какое давление оказывается на шахматистов, когда все висит на волоске».
Среди представителей России в первом раунде турнира Давид Паравян победил по итогам двух партий японца Тхань Ту Трана, Михаил Антипов оказался сильнее американца Иосию Стермана. Арсений Нестеров и аргентинец Фернандо Перальта выявят победителя на тай-брейке 1 августа. В соревнованиях среди женщин во второй раунд вышли Алина Бивол, обыгравшая представительницу Австралии Чжан Цзилинь, Ольга Баделька, победившая Тильсию Варелу из Венесуэлы, и Лея Гарифуллина, выигравшая у Вафии Дарвиш аль Маамари (ОАЭ).