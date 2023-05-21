Шувалова и Горячкина сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ

Россиянки Полина Шувалова и Александра Горячкина сыграли вничью в партии шестого тура на четвертом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Горячкина играла белыми фигурами, Шувалова — черными. Партия завершилась после 30-го хода.

Еще одна россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с Харикой Дронавалли из Индии.

После 6 туров Лагно идет в группе лидеров, набравших 4 очка. Шувалова и Горячкина, у которых по 3,5 очка, делят 5-е и 6-е места. Турнир проходит в Никосии (Кипр) и завершится 27 мая.