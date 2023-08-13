Смагин заявил, что Шувалова проявила волевые качества на Кубке мира по шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил выступление россиянки Полины Шуваловой во второй партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам против Нургюл Салимовой из Болгарии.

«Очень интересная партия была у Шуваловой, перед ней стояла тяжелая задача выиграть партию на заказ. Начинала она хорошо, но потом посыпались ошибки с обеих сторон. Полина проявила свои волевые качества и сумела перевести матч на тай-брейк. Надеюсь, после такой тяжелой встречи ей будет легче играть на тай-брейке», — приводит ТАСС слова Смагина.

Российская шахматистка белыми фигурами выиграла вторую партию четвертьфинального матча. Первая партия осталась за представительницей Болгарии.

Женский Кубок мира по шахматам завершится 20 августа (в случае тай-брейка — 21 августа).