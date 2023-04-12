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Сегодня, 17:52

В Кении дисквалифицировали шахматиста, выдававшего себя за женщину

Виталий Косик
Корреспондент
Игра в шахматы
Фото Global Look Press
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Кенийского шахматиста дисквалифицировали от участия в женских соревнованиях на открытом чемпионате Кении в Найроби за мошенничество, сообщает KP.RU со ссылкой на chess.com.

По информации издания, шахматист дисквалифицирован за попытку мошенничества на турнире. Спортсмен представлялся женщиной, заявляя, что является мусульманкой и надел никаб, который полностью закрывал лицо, оставляя лишь глаза.

После окончания игр шахматист ни с кем не разговаривал. При регистрации на турнир игрок не произнес ни слова и просто написал на листе бумаге свое имя.

Настоящий пол мужчины был выявлен благодаря мужской обуви и походке. Организаторы турнира попросили спортсмена предъявить удостоверение личности, после чего он признался в обмане и заявил, что нуждался в деньгах.

Призовой фонд женского шахматного турнира в Кении составлял 3815 долларов.

Сообщается, что шахматист обыграл бывшую чемпионку страны Глорию Джумбу и лучшую шахматистку Уганды Ампайру Шакиру, но в связи с обнаружением мошенничества, его победа была аннулирована.

Источник: https://www.kp.ru/sports/shahmaty/muzhchina-vydaval-sebya-za-zhenshhinu/
шахматы
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