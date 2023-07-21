Журова предположила, что Непомнящий одумается после слов о нежелании выступать за Россию

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» заявление гроссмейстера Яна Непомнящего о нежелании выступать за сборную России.

«За кого он будет играть, если не хочет выступать за Россию? Это говорит о том, что он не будет играть в принципе. Надо понять, на фоне чего конфликт. Может, он одумается и скажет, что погорячился. К сожалению, у спортсмена бывает такое, когда в сердцах что-то наговорит, а потом жалеет. Главное — понять, он не хочет выступать за страну или его не устраивает то, что сейчас происходит в сборной? Очень много спортсменов, которые не тренируются в России, но выступают за нее», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В апреле этого года Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Россиянин участвовал в матче в нейтральном статусе.

33-летний Непомнящий — вице-чемпион мира 2021 и 2023 годов, чемпион Европы 2010 года, двукратный победитель командного ЧМ в составе сборной России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).

Ранее сообщалось, что Непомнящий станет участником Кубка мира. Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.