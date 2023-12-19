Фанаты нашли карту GTA 6 на постере игры

Геймеры нашли интересную деталь на первом постере GTA 6. Она может оказаться картой будущей игры.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Скрупулезность некоторых фанатов, конечно, поражает — сообщество до каждого пикселя проанализировало промо-арт игры и заметило карту Вайс-Сити на одном из узоров дома на заднем плане:

«Пожалуйста, скажите, что я не единственный, кто видит это: пляж Вайс-Сити справа, город в центре и разбросанные острова вокруг него», — комментарий одного из пользователей.

GTA 6 выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз на ПК будет позже.