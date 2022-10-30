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Сегодня, 14:00

Бакаев-младший — о кибертурнире: «Кокорин был заявлен, но не смог принять участие из-за плохого интернета на Кипре»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал «СЭ» о знаменитых участниках киберспортивного турнира, который он организовал.

— Слышал, что в турнире принимали участие Дзюба, Кокорин, Головин. Как их успехи?

— Кокорин был заявлен, но, к сожалению, не смог принять участие из-за того, что на Кипре с интернетом не все было хорошо. Но рассчитываем, что в будущем у него получится принять участие. Головин и Дзюба могут редко заходить в игру. Но спасибо им за то время, которое они уделяют. Что касается уровня их игры в CS, то они не Pro-игроки, и они не должны хорошо играть.

26 октября прошел финал самого большого турнира по киберспорту в СНГ с участием футболистов — BakS Cup. Призовой фонд — 700 тысяч рублей.

Солтмурад Бакаев. «Первое место занял Литвинов. Дзюбы и в топ-10 нет». Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Солтмурад Бакаев
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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