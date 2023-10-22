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Сегодня, 11:22

Смит рассказал о повышенном интересе к киберспорту в России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит в комментарии для «СЭ» высказался о повышенном интересе к киберспорту в России.

«В первую очередь мы ощущаем ответственность, потому что, когда на нас надеются, рассчитывают, мы не можем подвести, — сказал Смит «СЭ». — Не так давно мы получили поручение президента разработать концепцию и организовать соревнования на Дальнем Востоке, причем международного уровня. У нас уже есть запрос на организацию соревнований для стран БРИКС. Впервые в этом году будем проводить такие турниры. Естественно, сейчас у нас стоит задача — проведение все больше и большего количества соревнований: и студенческих, и школьных, и международных. Здесь мы работаем не только в крупных городах европейской части России, а также в Хабаровске, на Дальнем Востоке, практически все крупные города развивают сейчас киберспорт».

Также Смит рассказал о коллаборациях с другими видами спорта.

«Только не надо думать, что, кроме киберспорта, ничего нет. Есть тот же самый фиджитал, лазертаг, спортивное программирование, гонки дронов — наших инновационных видов спорта достаточно много. Да, киберспорт был самым первым, условно говоря, мы самые старые из новых, но мы с удовольствием делимся опытом с коллегами. Мы проводим коллаборации — в Грозном прошло международное соревнование и по киберспорту, и по спортивному программированию, и по дронам. Важно подчеркнуть, что в рамках ВЭФа было выступление Владимира Владимировича, в котором он поручил IT-компаниям и властям РФ обратить внимание на киберспорт и поддержать его. После этого высказывания у нас появились новые партнеры и спонсоры. К нашему президенту внимательно прислушивается все сообщество, включая бизнес», — добавил он.

7 сентября Смит отметил, что совокупная аудитория трансляций турниров ФКС уже достигла 43 миллионов человек, а участие в них приняло более полумиллиона человек. Кроме того, по его словам, доля женщин в этой сфере увеличивается.

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