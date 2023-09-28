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28 сентября, 22:38

Спасение для слабых ПК — для Counter-Strike 2 появились оптимальные настройки графики

Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Игроки сделали универсальные и оптимальные настройки графики для Counter-Strike 2.

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Такая настройка, по словам геймеров, сможет сделать игру максимально приятной для глаз и при этом не сильно нагружать не слишком мощные компьютеры:

Повышенный контраст игроков: Включен
Вертикальная синхронизация: Выключена
Режим сглаживания множественной выборкой: CMAA2
Общее качество теней: Высоко
Детализация моделей и текстур: Среднее
Фильтр текстур: Билинейная
Детализация шейдеров: Низко
Детализация частиц: Низко
Глобальное затенение: Среднее
Расширенный динамический диапазон: Качество
FidelityFX Super Resolution: Выкл. (Наивысшее качество)
Низкая задержка NVIDIA Reflex: Откл.

CS&nbsp;2. Valve «убила» CS:GO и выпустила новый шутер: что надо знать про Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 вышла в ночь на 28 сентября и стала самой успешной игрой от студии Valve.

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