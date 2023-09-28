Спасение для слабых ПК — для Counter-Strike 2 появились оптимальные настройки графики

Игроки сделали универсальные и оптимальные настройки графики для Counter-Strike 2.

Такая настройка, по словам геймеров, сможет сделать игру максимально приятной для глаз и при этом не сильно нагружать не слишком мощные компьютеры:

Повышенный контраст игроков: Включен

Вертикальная синхронизация: Выключена

Режим сглаживания множественной выборкой: CMAA2

Общее качество теней: Высоко

Детализация моделей и текстур: Среднее

Фильтр текстур: Билинейная

Детализация шейдеров: Низко

Детализация частиц: Низко

Глобальное затенение: Среднее

Расширенный динамический диапазон: Качество

FidelityFX Super Resolution: Выкл. (Наивысшее качество)

Низкая задержка NVIDIA Reflex: Откл.

Counter-Strike 2 вышла в ночь на 28 сентября и стала самой успешной игрой от студии Valve.